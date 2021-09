Le film du jour à la Mostra: «America Latina» des frères D’Innocenzo

Le pitch Située au Sud de Rome, Latina est une ville entourée des paysages humides de friches industrielles, récemment gagnées sur les marais. Un cadre a priori fort peu prometteur, dans lequel Massimo Sisti (Elio Germano) s’est construit une existence bourgeoise. L’homme dirige son propre cabinet dentaire, est apprécié de ses patients et collègues pour son attitude professionnelle, amicale et décontractée. Un succès qui lui a permis d’acheter une belle villa en dehors de la ville, où il vit avec sa femme Alessandra et de ses deux filles Laura et Ilenia. Une famille au sein de laquelle il puise ses forces au quotidien. Mais au fond de lui, quelque chose ne va pas. Et Massimo doit peu à peu faire face à ces contradictions de la vie qu’il pensait avoir.