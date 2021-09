Rallye de Grèce: Ogier en tête après la première épreuve spéciale, Neuville 4e

Sébastien Ogier (Toyota) a pris la tête du Rallye de Grèce, 9e manche du Championnat du monde (WRC), en signant le meilleur temps de la super-spéciale d’ouverture courue jeudi soir dans le centre d’Athènes. Thierry Neuville (Hyundai) a signé le 4e temps à à 0.9 d’Ogier.

« J’aime beaucoup ce pays, je viens souvent en vacances ici », a dit Ogier, septuple champion du monde au point stop de cette spéciale très symbolique, destinée à « montrer que les choses vont un peu mieux », a souligné le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, après avoir donné le départ.

Ce rallye, longtemps un pilier du WRC, n’avait plus été au calendrier mondial depuis 2013. Il débutera vraiment vendredi matin et 14 autres spéciales sont prévues jusqu’à dimanche à l’ouest et au nord de la capitale grecque.