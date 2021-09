Remco Evenepoel après sa médaille de bronze à l’Euro de cyclisme: «Je n’ai pas à me plaindre»

Remco Evenepoel a remporté jeudi la médaille de bronze du contre-la-montre aux Championnats d’Europe de cyclisme à Trente, en Italie. Le coureur de 21 ans s’est dit très heureux de sa performance dans son interview d’après-course.

« Il aurait été difficile de faire mieux que le bronze contre des coureurs du calibre de Stefan Küng et Filippo Ganna sur le parcours plat de 22,4 km autour de Trente », a expliqué Evenepoel après la course. « Sur un tel parcours, les temps et les résultats ne mentent pas. Comme je l’avais dit auparavant, il allait être très difficile d’aller chercher un podium. Mais j’ai quand même essayé. J’ai donné le maximum, et j’ai tenu longtemps à la hauteur de Ganna et Küng. Mais vous voyez bien que dans la partie venteuse, de tels hommes ont quand même l’avantage. »