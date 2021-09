«Flic, voyou, toujours magnifique»: Macron et la France rendent un hommage national à Belmondo (direct vidéo)

Il fallait bien ça pour « Le Magnifique » : la France a rendu un hommage national jeudi aux Invalides à Jean-Paul Belmondo, légende du cinéma décédé à 88 ans.

La cérémonie fut à la fois solennelle et populaire. Soit un mélange de Marseillaise jouée par la Garde républicaine, revue des troupes par Emmanuel Macron et fans émus, comme cet homme en blouson de cuir sans manche tenant une affiche de « L’As des As ».

« Il n’a cessé de chercher le bonheur mais aussi de le donner ». Tels furent les mots de Victor Belmondo, petit-fils de l’acteur, comédien lui-même, qui a pris la parole, accompagné des autres petits-enfants de l’acteur et de sa petite dernière, Stella.