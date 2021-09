Incidents lors de Nice-Marseille: l’OM et son président insatisfaits des sanctions prises

L’Olympique de Marseille n’est pas satisfait des sanctions qui ont été infligées suite aux émeutes survenues lors du match l’opposant à l’OGC Nice, an août dernier. «Le club regrette que tout envahissement de terrain portant atteinte à la sécurité et à la santé des joueurs ne soit pas sanctionné immédiatement et avec plus de fermeté», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site internet de l’Olympique de Marseille jeudi.

«Les autorités du football avaient l’occasion de faire preuve d’exemplarité en marquant les esprits», a déclaré Pablo Longoria, le président du club phocéen. «Ces sanctions ne semblent pas tenir compte du climat délétère qui a entouré cette rencontre au cours de laquelle leur sécurité n’était pas assurée. (...) Nos joueurs, qui devraient être les acteurs d’un match de football, ont été ce soir-là les victimes. Dans ce cas précis, les punir eux-mêmes de violences, me semble être une solution de facilité.»