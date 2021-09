Standard: Moussa Sissako en quête de constance

Moussa Sissako avait effectué ses premiers pas professionnels sous le maillot du Standard le 3 février dernier à Seraing en Coupe de Belgique. Sept mois plus tard, à l’heure de retrouver Georges Mikautadze et les siens, où en est le jeune défenseur central franco-malien ?

Dans un match qui, conditions météorologiques obligent, avait épousé les contours d’un long et épuisant combat de rue, Moussa Sissako, aligné au cœur d’une défense à trois aux côtés de Kostas Laifis et Merveille Bokadi, avait réussi à parfaitement tirer son épingle du jeu, même s’il avait provoqué un penalty qui n’avait pas permis à Georges Mikautadze de tromper Arnaud Bodart et de ramener Seraing dans la partie. Ce soir-là, dans la difficulté malgré un score sans appel (1-4), le Standard avait fêté sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Et Moussa Sissako sa grande première sous le maillot du Standard.