Trebel, Kiese-Thelin, Bakkali... Les victimes du mercato anderlechtoi

Douze transferts entrants et dix-huit sortants. Avec pas moins de 30 transactions, Peter Verbeke n’a pas chômé cet été. Concernant les nouveaux venus, Vincent Kompany ne devra plus trop tarder désormais à former une équipe qui tourne, à partir d’un noyau jugé compétitif pour le Top 3 par ses patrons. Mais, en attendant, même si l’accord entre les actionnaires tarde toujours à se concrétiser, c’est surtout le trésorier anderlechtois qui a le sourire en pensant aux départs. Et en analysant une masse salariale qui s’est considérablement allégée d’une kyrielle de poids morts ces dernières semaines. Seulement six prêts seront susceptibles de revenir à Neerpede en juin prochain. Et pourtant, le bilan comptable aurait pu être encore plus impressionnant si certains Mauves n’étaient pas restés à quai in extremis alors que la plupart des voyants étaient au vert pour un départ sous d’autres cieux.