Seraing-Standard: les Métallos n’ont jamais battu le voisin rouche

Il y a 26 ans, Bisconti et Hellers s’affrontaient dans le dernier derby liégeois en D1 au Pairay. - Belga

Cinq kilomètres. Huit minutes de trajet en voiture. Un pont à traverser. Mais durant des années, la distance qui sépare le RFC Seraing du R. Standard CL est bien plus importante qu’un bras de Meuse à enjamber. Un océan semble à tout jamais éloigner les deux rives. Curieux quand même quand on sait que le Standard est détenteur du matricule 16, tandis que le Seraing primordial se trouve doté du 17. Voisins dans la vie. Voisins dans les registres de l’Union Belge. Pourtant, jamais leurs routes ne sont officiellement croisées avant le 27 août 1978. Joute disproportionnée sur le papier. Seizième de finale de Coupe de Belgique. Les Rouches, qui vont terminer l’exercice à la 3e place, sont guidés par Robert Waseige. Il y a Renquin, Gerets, Sigurvinsson, Graf et consorts dans l’effectif. Quant à Seraing il construit l’incroyable formation qui, après avoir conquis le titre de champion en promotion, accède finalement à l’élite. Sept joueurs présents en 78 (Rupcic, Grosjean, Bernardi, Cremasco, Lakner, Fimiani, Goffin) à Sclessin seront de la Grande Aventure.