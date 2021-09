Méthodologie

Ce baromètre a été réalisé entre le 3 et le 8 septembre 2021 sur base des réponses de 3.006 personnes. Parmi elles, 2.120 étaient vaccinées, 886 non-vaccinées. Parmi les vaccinées (âge moyen : 54,09 ans), 62,1 % provenaient de Flandre, 17,3 % de Bruxelles et 20,5 % de Wallonie. Parmi les non-vaccinées (âge moyen : 49,41 ans), 64,6 % venaient de Flandre, 11,2 % de Bruxelles et 24,2 % de Wallonie.

30,5 % des personnes vaccinées et 23,6 % des non-vaccinées étaient titulaires d’un master.

A noter que si elles recevaient une nouvelle invitation à la vaccination, 65,9 % des personnes non-vaccinées refuseraient absolument, 25,9 % refuseraient, 7,3 % douteraient et 1 % accepteraient (ou accepteraient sans hésitation).