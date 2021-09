Stefan Küng: «Je suis prêt à être champion du monde»

Les poids lourds du chrono, Küng et Ganna, ont annoncé la couleur pour les Mondiaux, car le parcours entre Knokke et Bruges ressemblera furieusement à celui de Trente. Le Suisse, malheureux au Tour de France, quatrième à Tokyo pour 0,4 secondes, considère cette victoire comme le déclic vers son premier titre mondial.

Le mérite existe aussi en cyclisme, lorsque la réussite, par exemple, vous boude avec acharnement. Avant ce championnat d’Europe disputé au-delà de la frontière avec son pays, la Suisse, Stefan Küng semblait ainsi porter la poisse, une sorte de réincarnation de Raymond Poulidor dans l’exercice du chrono, la spécialité du coureur de la Groupama-FDJ. « Je connais le hot seat pour y avoir passé des heures et en ressortir frustré ! », plaisante-t-il, mais avec le maillot de champion d’Europe sur les épaules, un titre qu’il a tout simplement reconduit un peu plus d’un an après la tunique conquise à Plouay.