US Open: Emma Raducanu et Leylah Fernandez en finale, les teenagers au pouvoir!

Sensationnelles et irrésistibles, la Britannique Emma Raducanu, 18 ans, et la Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, quasi-inconnues avant l’US Open, ont accédé à leur première finale de Grand Chelem, jeudi, apportant un ouragan de fraîcheur dans le tennis féminin.

Raducanu, qui a étrillé 6-1, 6-4 la Grecque Maria Sakkari dans la deuxième demie en session nocturne, est devenue la première joueuse de l’histoire issue des qualifications à se hisser à ce stade d’un Majeur. Elle est aussi la plus jeune depuis la Russe Maria Sharapova qui avait 17 ans en 2004, à Wimbledon.

« Je suis en finale et je n’arrive pas à y croire », a réagi, radieuse, la Londonienne, après sa nouvelle démonstration encore pleine de maîtrise.

Fernandez (73e) a elle lutté bien plus dur contre la Bélarusse N.2 mondiale Aryna Sabalenka 7-6 (7/3), 4-6, 6-4. Comme au 3e tour lorsqu’elle a fait sensation, en éliminant la tenante du titre Naomi Osaka (3e) pourtant à deux points d’une victoire que tout le monde attendait. Comme en 8e et en quart pour se débarrasser de l’Allemande Angelique Kerber (17e) et de l’Ukrainienne Elina Svitolina (5e).