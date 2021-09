Le Danemark en a fini avec le coronavirus: le masque et le pass sanitaire ne sont plus exigés

Dès vendredi au Danemark, les dernières restrictions liées à la crise sanitaire du coronavirus seront levées. Un pass sanitaire ne sera plus nécessaire pour les grands évènements. Les discothèques n’exigeront plus de preuve de vaccination ou de test négatif.

Plus l’ombre d’un masque ni d’un pass sanitaire, les bureaux ont repris vie et les concerts rassemblent des dizaines de milliers de fans: le Danemark tourne ce vendredi entièrement la page des restrictions visant à lutter contre le Covid-19.

Introduit en mars comme corollaire de la réouverture, le «coronapas» n’était plus obligatoire que dans les boîtes de nuit depuis le 1er septembre, une exigence levée ce vendredi. «Notre objectif, c’est la libre circulation (...), ce qui va donc se passer c’est que le virus aussi va circuler et qu’il va trouver ceux qui ne sont pas vaccinés», a prévenu à l’AFP l’épidémiologiste Lone Simonsen, professeur à l’Université de Roskilde.

Le Danemark n’a pas eu de mal à convaincre sa population des bénéfices de la vaccination. Résultat: 73% des 5,8 millions de Danois sont aujourd’hui complètement vaccinés, et 96% des 65 ans et plus.«Si le virus n’est plus une menace pour la société, c’est uniquement grâce au vaccin», a insisté Mme Simonsen.