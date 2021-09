Romelu Lukaku peut franchir un nouveau palier à Chelsea: «Il était conscient qu’il devait s’améliorer»

Revenu à Chelsea lors du mercato estival, Romelu Lukaku a directement brillé pour ses nouvelles couleurs en trouvant le chemin des filets contre Arsenal. Cette saison, l’attaquant belge espère pouvoir jouer un rôle capital pour les Blues dans la course aux trophées.

Ancien gardien du club londonien, Petr Cech est dorénavant conseiller technique et de la performance à Stamford Bridge. Et le Tchèque s’est dit très satisfait du retour de « Big Rom’ ». « Quand il est arrivé la première fois, il avait besoin de temps pour s’adapter. Et, finalement, sa carrière a pris un autre chemin que celui de Chelsea », a avancé Cech sur le site officiel de Chelsea.