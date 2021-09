Le 11-Septembre 20 ans après: New York, une humanité retrouvée mais des plaies qui restent ouvertes

Ce sont des choses dont les New-Yorkais ne parlent jamais, mais qui hantent les conversations, comme le fantôme des tours jumelles habite la conscience collective. Leur ville a-t-elle changé depuis vingt ans ? Si oui, comment ? Et surtout, était-ce pour le meilleur ?

L’ancien quartier des tours s’est reconstruit, repeuplé, après avoir longtemps fait fuir résidents et firmes d’investissement. - Spencer Platt/AFP

Le traumatisme est toujours présent, immense, enfoui dans la psyché de communautés endeuillées, de quartiers décimés. Les images des twin towers qui, jadis, encombraient les boutiques pour touristes ont disparu, supplées par les portraits des victimes sur d’innombrables petits monuments disposés dans les parcs et sur les murs des stations de pompiers. Des visages souriants de soldats du feu moustachus, blancs, portoricains, asiatiques, afro-américains, assurément plus engageants que le mémorial proprement dit du 11-Septembre, qui plonge dans les entrailles de Lower Manhattan. Une immersion éprouvante pour le visiteur, projeté dans l’abomination de la catastrophe, entre barres d’acier tordues, camion de pompiers partiellement broyé, messages sonores déchirants de passagers, employés et hôtesses de l’air, photos de victimes se jetant dans le vide pour échapper aux flammes dévorant les flancs de la tour nord, frappée en premier à 8h46 par les cinq terroristes du vol American Airlines 11.