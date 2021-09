Entre Tokyo et Paris, ville hôte des prochains Jeux, il y a un lien olympique qu’étirera de ce vendredi à dimanche au Trocadero, à l’ombre de la Tour Eiffel, sur un demi-terrain qui peut accueillir jusqu’à 2.000 spectateurs, la Coupe d’Europe de basket 3 X 3.

C’est le plus gros événement européen inter-nations. Et il intervient donc quelques semaines après l’opération séduction réussie à Tokyo, où cette discipline spectaculaire a conquis un public beaucoup plus large que les amateurs de basket.