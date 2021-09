décodage

Comment un groupe d’hommes particulièrement déterminés a-t-il pu un jour décider de s’attaquer aux principaux symboles de la première puissance mondiale ? Comment les attentats sur le sol américain, ceux du 11-Septembre, ont-ils pu germer dans l’esprit de certains puis se produire dans des événements qui restent encore, vingt ans plus tard, les attentats les plus audacieux, les plus choquants et les plus incroyables de l’histoire de ce monde ?