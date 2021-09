11-Septembre: l’impossible deuil des parents de la seule victime belge

A Anderlecht, Michel et Paola Braut cultivent la mémoire de leur fils Patrice, décédé dans les attentats de New York. Une perte dont ils ne se sont jamais remis.

Michel, Paola. Et Patrice. - Bruno D’Alimonte

témoignage

Sur le mur côté rue de leur maison place de Linde à Anderlecht, Michel et Paola ont fait accrocher une plaque commémorative bilingue français-néerlandais : « Disparu tragiquement lors de l’attentat contre les tours du World Trade Center à New York, Patrick Braut, 08-08-1970 – 11-09-2001 ».

Patrice, leur fils unique, a été la seule victime belge des attentats perpétrés par Al-Qaïda il y a tout juste vingt ans. Il travaillait alors depuis cinq ans pour la compagnie financière et d’assurance Marsh McLennan. Son bureau se situait au 97e étage de la tour nord du WTC à New York. Le premier avion détourné par les terroristes s’est écrasé à 8h46 sur son immeuble, trois étages plus bas.