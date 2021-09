De Bruyne et Lukaku parmi les 10 joueurs les mieux payés de Premier League: voici les montants perçus par les deux Diables rouges

Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku figurent dans le Top 10 des joueurs les mieux payés de Premier League.

Lukaku, Grealish, Ronaldo, Messi, Ramos, Sancho, Varane, Donnarumma… : ce mercato estival s’est avéré être complètement fou. Comme à leur habitude, les géants de Premier League ont été très actifs, notamment Manchester United, Manchester City et Chelsea.

D’ailleurs, cinq joueurs ayant fait l’objet d’un transfert cet été figurent dans le Top 10 des joueurs les mieux payés du footbal anglais. À savoir : Ronaldo, Sancho, Varane, Lukaku et Grealish. C’est ce qui ressort en effet des chiffres publiés par la plateforme « Spotrac » qui précisent que les salaires sont des estimations annuelles brutes.

Dans ce classement, on répertorie deux joueurs belges. Kevin De Bruyne, le maestro des Skyblues, arrive à la seconde place avec un salaire de 24,2 millions d’euros par an. Il arrive derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, mais devant de nombreuses autres stars. Romelu Lukaku, lui, pointe au sixième rang avec 19,7 millions d’euros touchés par an à Chelsea.