Le 11-Septembre: 20 ans plus tard, l’onde de choc sans fin

Surprise monstrueuse et traumatisme national : l’impensable s’est produit le 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Les Etats-Unis attaqués sur leur sol… La réponse prendra des allures de vengeance et fera le jeu des djihadistes.

Un choc et une stupeur d’une ampleur jamais connue. Une surprise monstrueuse, impensable et pourtant bien réelle. Un traumatisme à l’échelle d’une Nation entière, la plus puissante de la planète. Ce 11 septembre 2001, il y a vingt ans ce samedi, les attentats perpétrés par seulement dix-neuf terroristes kamikazes arabes, en grande majorité saoudiens, ont frappé l’Amérique au cœur, glaçant un long moment les sangs.

Les djihadistes envoyés pour semer la mort par l’organisation Al-Qaïda ont réussi les pires attentats de l’histoire moderne. Avec des moyens dérisoires, de simples cutters et un investissement sans doute inférieur à un demi-million de dollars. Quatre avions de ligne détournés, trois cibles atteintes à New York et à Washington ; 2.977 morts et des milliers de blessés.