J’aime lire dans le train. Il n’y a pas de mouvement parasite qui détourne le regard. Il n’y a que la molle et confortable allure du convoi, qui confine parfois à un léger balancement. Si le livre est suffisamment bon, on parvient à être suffisamment concentré pour ne pas même entendre les quelques conversations étouffées des voisins ou la sonnerie lointaine d’un portable. Et s’il suscite, le livre, des images ou des réflexions, il suffit de tourner ses yeux vers la fenêtre et de se laisser aller à la rêverie et à la méditation sur fond de paysage qui défile paresseusement sans accrocher l’attention. On est bien là, calé sur la banquette moelleuse, le bout des doigts jouissant du plaisir du papier, la tête dans les nuages, vagabondant au-delà du livre…