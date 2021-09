La matière enseignée dans les cours d’Histoire fait l’objet d’approches très différentes et parfois divergentes entre les pays membres de l’Union européenne. - DR

On dit que les personnes en couple depuis très longtemps peuvent savoir en un coup d’œil ce que leur partenaire pense. Il paraît que deux pays qui ont une histoire partagée plus ou moins longue le peuvent aussi, selon Erin Meyer, auteure du livre The Culture Map. Mais quel Européen peut dire qu’il sait ce qui anime les Danois, les Chypriotes, les Lettons ?