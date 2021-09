Intracto Group poursuit son intégration sous le nom iO

Ce changement d'appellation a pour but d'offrir "une réponse au grand besoin du marché pour un partenaire unique, de qualité et offrant un service complet sur le long terme". Au cours des dernières années, Intracto a intégré 25 autres agences et propose désormais les services de plus de 1.500 collaborateurs en stratégie, création de contenu, marketing et technologie à ses clients. Le tout désormais sous une même marque.

"Aujourd'hui, un ensemble fragmenté de différents partenaires d'exécution ne suffit plus, c'est pourquoi nous organisons iO comme un partenaire numérique complet, réfléchi sur le long terme. Le nouveau nom est la cerise sur le gâteau que nous avons soigneusement confectionné pendant plusieurs années", commente dans un communiqué Pieter Janssens, l'administrateur délégué d'iO.

À terme, de façon graduelle, toutes les marques sous la bannière d'iO adopteront la nouvelle identité.

L'entreprise, dont le siège social est à Herentals, dispose de campus en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Bulgarie.