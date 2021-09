Uber France condamné à verser plus de 180.000 euros à 910 chauffeurs de taxi

La société Uber France a été condamnée vendredi à verser plus de 180.000 euros en dommages et intérêts à plus de 900 chauffeurs de taxi et leur syndicat pour avoir mis en place une "concurrence déloyale" entre 2014 et 2015 par le biais de la fonctionnalité Uber Pop.