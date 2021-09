Rallye de Grèce: quatre minutes de pénalité pour Thierry Neuville, qui perd tout espoir de podium

Thierry Neuville a été victime d’un problème de direction assistée sur sa Hyundai dans la zone de changement de pneus entre la 3e et la 4e spéciale du Rallye de Grèce, la 9e manche du championnat du monde des rallyes WRC.

Le Belge est parti avec 24 minutes de retard de la zone et a écopé d’une pénalité de quatre minutes, a annoncé l’organisation vendredi. Le Saint-Vithois occupait, avant cet incident, la 5e place du général à 18.7 du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). L’Estonien Ott Tänak (Hyundai) et le Français Sébastien Ogier (Toyota) suivent à respectivement 3.0 et 4.3 de Rovanperä.

Trois spéciales sont au programme vendredi après-midi. Ce rallye, longtemps un pilier du WRC, n’avait plus été au calendrier mondial depuis 2013. L’arrivée est prévue dimanche après-midi après quinze spéciales totalisant 292,19 kilomètres chronométrés.