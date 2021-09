Le Standard devra bien se passer de son capitaine Kostas Laifis à Seraing

Victime d’une déchirure au quadriceps avant le match à l’union Saint-Gilloise, l’international chypriote n’a toujours pas repris l’entraînement. Bonne nouvelle par contre pour Denis Dragus, qui avait écourté son périple avec l’équipe nationale de Roumanie en raison d’une gêne musculaire derrière la cuisse et qui s’est entraîné tout à fait normalement jeudi et vendredi. Jackson Muleka est prêt lui aussi à effectuer son retour dans la sélection après avoir soigné une petite déchirure aux ichios-jambiers. « Il est complètement rétabli et a bien profité de la trêve internationale pour travailler et revenir à son niveau », explique Mbaye Leye, qui a récupéré lors de la séance de ce vendredi matin tous ses internationaux. Aron Dönnum a été le dernier à rentrer à Liège, un peu malade.