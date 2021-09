Avec Nicolas Crousse, dans ce grand jeu poétique qu’est la vie

Nicolas Crousse est un grand enfant. A 55 ans, il l’est toujours. Si son corps s’est affublé des oripeaux des adultes, son âme, elle, a conservé la poésie de l’enfance. Il n’a pas dit « adieu aux marelles, aux jeux interdits, aux siestes cassis, aux parfums de bonbons » ni « aux candeurs de miel et aux cris sauvages qui coloraient jadis nos joues de pêche ». Il a résisté aux « crac dedans ! » de l’éducation et de l’enseignement, qui apprennent à ravaler la joie, maîtriser les émotions, cesser de vivre comme si on dansait, à marcher au pas. Et cet esprit de l’enfance, il le montre dans ce Retour en pays natal.