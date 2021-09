SC Charleroi: Knezevic et Zaroury incertains face à La Gantoise, Ilaimaharitra de retour

La sélection pour le déplacement à Gand dimanche ne sera connue que ce samedi, mais deux gros points d’interrogation planent d’ores et déjà sur la présence d’Anass Zaroury et de Stefan Knezevic à ce match. Le Belge avait dû renoncer à une première sélection nationale avec les U19 en raison d’une inflammation au niveau de la cheville. Le défenseur suisse est, lui, en délicatesse avec son genou depuis quelque temps. « Ils sont tous deux avec le staff médical. Leur situation sera évaluée demain (lisez : samedi) », commente le coach, Edward Still. Steeven Willems et Ken Nkuba doivent toujours ronger leur frein.