Le prix des pâtes va grimper en Italie en raison des intempéries

Les Italiens vont bientôt devoir débourser un peu plus pour acheter des pâtes. Les récoltes de blé dur n'ont pas été bonnes en raison de conditions climatiques extrêmes. Une pénurie de cette céréale est à craindre, entraînant de plus hauts coûts de production. Le prix de vente des spaghetti et des penne devrait donc augmenter d'ici la fin de l'année, prédit Giuseppe Ferro, responsable d'une des plus grandes marques de pâtes italiennes La Molisana, dans le quotidien Il Sole 24 Ore.