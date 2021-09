Le collectif L’Abîme annonce la tenue d’«Apéros contaminants» à Bruxelles si le pass sanitaire entre en fonction

Le collectif l’Abîme, opposé à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire, a annoncé organiser une nouvelle Boum, un « apéro contaminant » place Flagey, si le pass sanitaire devait entrer en fonction à Bruxelles.

Le gouvernement bruxellois a entamé les préparatifs à l’utilisation du Covid Safe Ticket à partir du 1er octobre dans la restauration, le secteur événementiel et les discothèques de la Région-capitale.

« Si le gouvernement décidait d'imposer le Safety Ket dans les bars, restaurants, salles de sport, cinémas, lieux culturels, etc., nous proposerons une Boum 4 à la place Flagey le 2 octobre comme premier événement contaminant afin de vous donner l'opportunité d'obtenir un pass sans être obligé de vous vacciner et d'offrir un lieu de rencontre convivial aux personnes exclues des bars et restaurants. », peut-on lire dans la description de l’évènement Facebook, relayé sur la page du collectif.