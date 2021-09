Old Trafford succombe de nouveau à la folie CR7

Cristiano Ronaldo a pris l’habitude de défier les lois de la raison. Douze ans après son départ d’Old Trafford, le Portugais est de retour à Manchester United, le club qui a fait de lui la star qu’il est encore aujourd’hui. Hormis les rides qui garnissent dorénavant son visage, le N.7 des Red Devils – laissé généreusement par Cavani – n’a quasiment pas changé. Il est resté le même, toujours aussi spectaculaire sur un terrain, toujours aussi cynique dans la surface de réparation, toujours aussi assoiffé de victoires et de records. À 36 ans, CR7 sait que ses plus belles années sont derrière lui mais a bien l’intention de remettre son « club de cœur » à la place qui doit être la sienne : au sommet de la hiérarchie anglaise. Ce retour n’aurait sans doute pas été possible sans l’aide des anciens (Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Darren Fletcher et Ole Gunnar Solskjaer), conscients qu’il aurait été inconcevable de voir Ronaldo revêtir la vareuse bleue des rivaux mancuniens.