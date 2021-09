Anderlecht: trois semaines cruciales pour Vincent Kompany et les Mauves

Rentrée des classes sous haute tension pour le RSCA et Vincent Kompany, dimanche, après la trêve internationale. Plus de place pour l’échec après ceux d’Arnhem et de Genk. Or, le programme est costaud.

Avec quelques jours de retard sur la plupart des élèves du pays, ce sera aussi la rentrée de septembre pour les Anderlechtois et Vincent Kompany, dimanche contre Malines, après une trêve internationale ayant suivi deux échecs consécutifs. Une rentrée sous haute tension pour les Mauves et surtout pour l’entraîneur anderlechtois qui vivra trois semaines cruciales après l’élimination européenne subie à Arnhem et le revers à Genk, même si ce dernier n’était pas mérité. S’il veut rester titulaire de sa classe et espérer atteindre ses objectifs en juin prochain, Kompany devra très rapidement trouver les bonnes formules et les bons mots pour faire passer son message. Après un piètre 7 sur 15 au premier bulletin en dépit de tests largement à la portée de ses ouailles, le mentor bruxellois n’a déjà pratiquement plus droit à l’échec. En tout cas pas dans les trois prochaines semaines, dont le programme est particulièrement costaud.