Euro de cyclisme: la Belgique n’attend plus que le couronnement

L’ombre d’une averse était annoncée pour ce week-end au bord de l’Adige, le fleuve majestueux dont l’eau transparente file de la montagne vers l’Adriatique. Mais les captures d’écran des smartphones, ces nouvelles références qui ont remplacé le bon vieux pluviomètre renseignaient un généreux soleil, certes parfois voilé, pour conclure en beauté ces championnats d’Europe d’excellente facture.

Pour la Belgique en tout cas, le déplacement valait la chandelle. Les trois médailles n’attendent plus qu’un couronnement, celui de la course en ligne réservée aux élites et dont Remco Evenepoel est un favori. Certains oseront peut-être « le » favori, mais avec le Brabançon, il faut apprendre à ne plus être prétentieux.