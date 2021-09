«The Artist» et «The Voice»: on connaît la chanson

Un bras de fer entre cadors, rien de tel pour animer une soirée télé. Quand France Télévisions a annoncé la programmation de la nouvelle émission de Nagui, The Artist, en cette rentrée, du côté de Boulogne-Billancourt, où TF1 a son siège, on n’est pas restés les bras croisés. Pas question de céder un pouce à France 2 et de laisser la moindre chance à l’animateur de Taratata. Ce samedi, on n’aura donc pas un, mais deux concours musicaux en télévision : d’un côté The Artist, concept produit par Nagui, qui entend mettre en avant des auteurs-compositeurs-interprètes, au cours de 6 émissions en prime-time. De l’autre, la riposte avec The Voice All Stars, où TF1 offre une seconde chance à des chanteurs qui ont participé à l’une des dix éditions de The Voice ou de sa version « pour enfants », The Voice Kids.