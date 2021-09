Hermès inaugure près de Bordeaux sa 19e maroquinerie

"C'est un moment important pour nous", a déclaré Axel Dumas, le patron d'Hermès lors d'une présentation à la presse, "on a pris le parti de faire 100% de notre production du cuir en France".

"C'est un plaisir d'avoir un système économique qui fonctionne et qui nous permet de créer des emplois", a-t-il souligné.

La maroquinerie de Guyenne, située à Saint-Vincent-de-Paul, entre la Dordogne et la Garonne, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux, doit accueillir à terme 260 emplois.

"On est dans un rythme de croissance soutenue et qui dit rythme de croissance pour la maroquinerie Hermès dit augmentation du nombre d'artisans, formation et donc nouveau site", a expliqué à l'AFP Guillaume de Seynes, directeur général pôle amont et participation du groupe.