Bastiena fait «le choix du cœur»

Samuel Bastien a été l’un des 17 internationaux à quitter Liège pendant la trêve internationale. Direction la République Démocratique du Congo. « J’ai été régler sur place toute la paperasse », explique-t-il. « Le coach voulait que je sois là aussi pour être avec le groupe... » Ce qui veut dire que Bastien effectuera ses grands débuts sous le maillot des Léopards en octobre à l’occasion d’une double confrontation face à Madagascar, en éliminatoires de la Coupe du monde. « J’ai fait le choix du cœur », explique le Namurois, qui avait effectué toutes ses classes pour la sélection belge. « Le séjour que j’ai passé là-bas durant les vacances m’a marqué et a changé ma façon de voir les choses. J’aime la culture congolaise et ce pays qui véhicule beaucoup d’amour. J’ai vu sa pauvreté, qui n’empêche pas les gens d’être heureux alors qu’ils n’ont rien. C’est un choix réfléchi, que je n’ai pas posé parce que je me suis dit que mon avenir en équipe belge était sans doute bouché... »