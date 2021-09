Nicholson peut-être fatigué, la chance de Bedia?

Edward Still peut pousser un souffle de soulagement : ses internationaux sont revenus en forme. Seul bémol, les exploits de Shamar Nicholson (2 buts avec les Reggae Boyz) se sont prolongés jusque jeudi et le Jamaïcain ne devait rentrer en Belgique que vendredi soir. Aussi, l’aîné des Still pourrait se priver de son buteur au coup d’envoi dimanche. « Pour Shamar, il y a une fatigue due aux matches. Mais il y a aussi, après les différents déplacements, le décalage horaire et l’impact physique de ces voyages, un risque considérable de blessure durant 48 à 72 heures », précise-t-il. « On va suivre ça de très près avec le staff médical. Grâce à notre travail avec le département Performances, on est aujourd’hui bien placé pour mesurer cet état de fatigue et le risque de blessure. »