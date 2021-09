Grève garages D'Ieteren: "les négociations minées par les actions syndicales" (direction)

Le travail dans les garages a été arrêté la semaine dernière, après que la direction a annoncé vouloir réduire les salaires et les conditions de travail. Environ 400 personnes travaillent dans ces garages. Le plan de la direction est "non négociable" pour les syndicats.

"Le secteur automobile est confronté à l'un des plus grands défis de son histoire et en particulier nos activités doivent se réinventer pour s'adapter à l'électrification et à la digitalisation des véhicules", a déclaré Didier Fenix, CEO des D'Ieteren Centers. "Pour faire face à ce défi, nous avons proposé aux partenaires sociaux de travailler de manière coopérative et constructive pour mettre les Centres D'Ieteren sur la voie de la rentabilité et ainsi sécuriser l'emploi sur le long terme. J'invite les partenaires sociaux à reprendre le dialogue dès mardi, car c'est autour de la table des négociations et non dans la rue que nous trouverons les solutions adéquates pour sécuriser l'avenir des concessions tout en préservant les intérêts du personnel", a ajouté M. Fenix.