L’échange de données entre fournisseurs sera plus fluide. Le nouveau système facilitera l’introduction future d’un tarif dynamique.

Après plusieurs reports, la mise en place de la plateforme de centralisation de données énergétiques aura lieu entre le 1er novembre et fin décembre, annonce vendredi Atrias, qui a développé le projet à l’initiative conjointe de l’ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz en Belgique (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa, AIEG, AIESH, Réseau d’Energie de Wavre et DNB BA).