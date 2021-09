Milicevic: «C’est comme si j’entrais à l’université tout de suite, sans passer par l’école»

Ce n’est certes pas la première fois que Danijel Milicevic retrouvera Charleroi, où il n’a laissé que d’excellents souvenirs entre août 2011 et janvier 2014. Mais c’est avec le training de T2 frappé d’un gros Buffalo qu’il saluera cette fois les Zèbres, qui ont bien changé depuis son départ. À 35 ans, l’Helvético-Bosnien, (r)appelé par Hein Vanhaezebrouck, a en effet refermé cet été la porte sur une riche carrière de joueur. Il nous entrouvre celle de sa nouvelle vie.

Milicevic assiste Hein Vanhaezebrouck, aux côtés de Peter Balette et Nicolas Lombaerts. @News

Le sourire est toujours présent. L’affabilité et une attention polie aussi. Quand nous l’avons rencontré, Danijel Milicevic semblait heureux de pouvoir s’adresser aux supporters carolos par presse interposée. C’est sans états d’âmes qu’il est passé de l’autre côté du banc, après une dernière pige avec Seraing. « Et une troisième accession en D1A, après avoir déjà réalisé cela avec Eupen et Charleroi », rappelle-t-il fièrement.

Danijel, comment vivez-vous cette reconversion ?