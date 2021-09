Apple n'est pas un monopole mais doit ouvrir son système de paiement (justice)

Apple ne peut plus imposer aux éditeurs d'utiliser son système de paiement au sein de leurs applications, et donc de payer une commission, a décidé vendredi la juge américaine en charge du contentieux avec Epic Games, qui pourrait redéfinir l'économie du secteur.

Elle n'a en revanche pas donné raison à l'éditeur du jeu Fortnite, qui soutenait que le fabricant de l'iPhone exerce un monopole illégal.

"Apple ne détient pas de monopole sur le marché des transactions dans les jeux mobiles", a tranché la juge Yvonne Rogers.

Mais "le comportement d'Apple est anticompétitif" quand le géant californien empêche les développeurs de rediriger les consommateurs vers leurs propres sites web et moyens de paiement, a-t-elle ajouté.

Epic Games, comme de nombreux autres petits et grands éditeurs d'applications mobiles, accuse Apple d'abuser de sa position dominante en prélevant des commissions trop élevées sur les dépenses des clients et en leur imposant l'App Store comme intermédiaire obligatoire entre eux et leurs utilisateurs.