À Seraing, le Standard doit se refaire une santé

Un promu en chasse un autre. Quinze jours après s’être solidement pris les pieds dans le tapis unioniste, le Standard s’offrira dimanche le plus court déplacement de sa saison pour défier au Pairay le RFC Seraing, en quête d’un premier succès, historique, face à son grand et encombrant voisin. C’est sur les propos très forts de leur capitaine, Arnaud Bodart, courroucé, hors de lui, que… 17 internationaux avaient quitté les bords de Meuse pour rallier leur sélection, laissant à Mbaye Leye et à son staff le soin de poursuivre le travail en petit comité, avec une dizaine de joueurs seulement à disposition.