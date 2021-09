Tensions au fédéral: «On attend de nous de faire de la politique avec moins d’orgueil, moins de bla-bla»

Votre optique, c’est que la crise du covid est essentiellement derrière nous et que le gouvernement va se replonger dans les réformes socio-économiques ?

C’est vrai, mais il faut quand même préciser que les onze mois précédents, on a fait autre chose que nous occuper uniquement du covid, je pense à l’accord interprofessionnel sur les salaires, la réforme des voitures de société, les mesures anti-fraudes dans la fiscalité, le plan de relance de 6 milliards… Mais c’est vrai, il y a beaucoup de volonté au sein des sept partis de la coalition pour faire plus d’autres choses et moins de covid.

Et dès lors, quelle est votre priorité ?