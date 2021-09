Un journaliste de la VRT porte plainte pour agression homophobe à Bruxelles

Le journaliste de la VRT Riadh Bahri a déposé une plainte pour agression homophobe et vol avec violence vendredi matin dans le quartier Anneessens, au centre de Bruxelles, a indiqué en fin de journée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Une enquête est en cours.

Le journaliste a répondu en rue à une personne qui demandait son chemin pour aller à la gare du Nord. Il a alors reçu une gifle, un coup de pied et s’est fait arracher et voler sa chaîne en or. Il s’est aussi fait traiter de « sale pédé », selon ses déclarations sur Twitter.

Les policiers ont entamé une enquête de voisinage et cherchent à entendre d’éventuels témoins. Les images des caméras de surveillance vont aussi être exploitées.