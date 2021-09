Le chômage n’est pas leur vocation

Ils et elles sont au centre de la rentrée politique. Il est question d’eux et elles pour les pensions, que seule une hausse durable du taux d’emploi pourra financer.

Il est question d’eux et elles sur la réforme du marché du travail, censée lutter contre les pénuries de main d’oeuvre. Il est question d’eux et elles lorsque le président du MR, Georges-Louis Bouchez estime qu’une personne qui refuse une formation ou un emploi en pénurie doit être privée de ses allocations. Mais qu’en pensent les demandeuses et demandeurs d’emploi, principaux intéressés ? A travers trois parcours, il disent se sentir stigmatisés, parfois, vouloir travailler, toujours, mais pas à n’importe quel prix. Portraits.