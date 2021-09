Jean-Michel Saive prend les rênes du COIB

Le nouveau et l’ancien: Jean-Michel salue son prédécesseur Pierre-Olivier Beckers, qui a été 17 ans à la tête du COIB. - Philippe Crochet/Photo News.

On s’attendait à un vote très serré, ce vendredi soir, lors de l’assemblée générale du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). Mais c’est finalement avec un score très confortable de 66,38 % (77 voix) contre 31,90 % (37) (et 2 abstentions) que Jean-Michel Saive, 51 ans, a été élu 11e président de l’institution au détriment de Heidi Rakels. Pierre-Olivier Beckers, son prédécesseur, n’avait pas été aussi gâté lorsqu’il s’était présenté la première fois, en 2004, face à Philippe Housiaux puisqu’il n’avait émergé des urnes qu’avec 57 % !