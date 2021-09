US Open: Djokovic rejoint la finale et n’est plus qu’à une victoire du Grand Chelem calendaire (vidéo)

Djokovic a bataillé ferme pour dominer Zverev en demi-finale et rester en course pour remporter le Grand Chelem calendaire.

Le N.1 mondial Novak Djokovic s’est qualifié vendredi (samedi dans la nuit en Belgique) pour la finale de l’US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l’année, en dominant l’Allemand Alexander Zverev (ATP 4). Le Serbe a disposé du champion olympique en 5 sets (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) et 3h35 de match. Il jouera dimanche sa 31e finale de Grand Chelem et il tentera surtout de réaliser le « Grand Chelem calendaire ».

Pourtant, la partie avait plutôt mal débuté pour le Serbe qui, après une bataille disputée, avait dû se résoudre à laisser filer le premier set (4-6). Alexander Zverev avait notamment pu compter sur son service pour bousculer Djokovic.