Masque, boîte de nuit: ce qui est sur la table du prochain Comité de concertation

Le Comité de concertation (Codeco) du 20 août dernier avait annoncé la réouverture des boîtes de nuit pour le 1er octobre, ainsi que la publication, ce vendredi 10 septembre, d’un protocole pour cadrer cette relance des clubs après un an et demi de fermeture. Voilà qui devait laisser 20 jours aux établissements pour se préparer à réaccueillir du public sur leur piste de dance. Or, à bonnes sources, il nous est revenu que ce document listant les conditions de redémarrage des fêtes nocturnes ne sortira pas ce vendredi et sera même vraisemblablement repoussé jusqu’à vendredi prochain, le 17 septembre, question d’être avalisé par le Codeco qui se réunit ce jour-là. Il apparaît en effet que le dossier est juridiquement plus complexe que prévu car il implique le fédéral et les Régions.