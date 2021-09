«L’onde de choc sans fin», «la guerre sans fin»: l’anniversaire du 11-Septembre en Une des médias

Il y a vingt ans, le mardi 11 septembre 2001, les États-Unis étaient frappés par une attaque terroriste sans précédent sur leur propre sol. Il est 8 h 46 ce jour-là quand un avion de ligne s’écrase sur la tour Nord du World Trade Center (WTC) à Manhattan. Vingt minutes plus tard, un deuxième avion frappe la tour Sud. Cette fois, plus de doute: c’est un attentat terroriste. Puis il y en eut un troisième sur le Pentagone et un quatrième en route, sans doute, vers Washington mais qui s’est écrasé dans la campagne en Pennsylvanie quand les passagers ont essayé d’en reprendre le contrôle. Un peu plus d’une heure après le premier impact, la première tour s’est effondrée, puis la deuxième en direct devant des millions de téléspectateurs. Au total, plus de 2.977 vies emportées.

Ce samedi, l’anniversaire de ce triste événement fait la Une de nombreux quotidiens.