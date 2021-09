Les premières émoticônes aux enchères aux Etats-Unis

Les premières émoticônes, le célèbre "smiley" et son pendant "frowny", sont placées aux enchères aux États-Unis. Cette vente en ligne "The First Emoticons: The Smiley :-) and Frowny :-(" sera ouverte jusqu'au 23 septembre, a fait savoir la maison de ventes Heritage Auctions, basée à Dallas.