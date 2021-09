Rallye de Grèce: Rovanperä survole, là où Neuville balaie

Les deux premières spéciales de la 2e étape du rallye Acropole ont permis à Rovanperä de repousser Tänak et Ogier à 16 et 30 secondes ! Neuville, lui, fait de son mieux sur des routes très glissantes.

Tombé dans les profondeurs du classement après la première journée marquée par une défaillance de sa direction assistée, Thierry Neuville s’était fixé pour objectif de revenir « jusqu’en 6e ou 7e position » à la fin du week-end, tout en essayant bien sûr de profiter de la power stage, dimanche, pour grappiller quelques points supplémentaires, histoire d’atténuer la douleur d’un résultat à nouveau très éloigné de ses objectifs au départ.

Une seconde au kilomètre !

Le pilote Hyundai atteindra-t-il sa cible ? Rien n’est moins sûr à la vue des résultats des deux premières spéciales de la journée de samedi. En concédant 24 puis 32 secondes à Kalle Rovanperä à la sortie de deux spéciales longues de 24 km (une seconde au kilomètre et même plus ensuite), notre compatriote avouait son impuissance après avoir balayé des routes qui allaient s’avérer être beaucoup plus glissantes encore que le premier jour.